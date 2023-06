Emblemático ex Universidad Católica manda al frente a Ariel Holan por goleada ante la U y pide explicaciones: "Él escogió, no me vengan con cuestiones"

La estrepitosa caída de Universidad Católica ante Universidad de Chile no dejó indiferente a nadie en el mundo cruzado, donde se manifestaron con dureza por el accionar del equipo y con Ariel Holan por el once inicial que plantó en el Estadio Santa Laura.

De entrada, el histórico ex defensor de los cruzados, Óscar Lihn, cree que el partido “Fue una vergüenza, eso no es fútbol profesional. No entiendo cómo pueden jugar a dos por ahora y eso que la U no tiene nada”, dijo a Bolavip Chile.

Lihn no perdonó el partido de Di Santo. | Foto: Photosport

El emblemático ex jugador de los cruzados fue extremadamente duro con Ariel Holan y el equipo de la UC, quienes, según él, jamás se encontraron en la cancha y eran incapaces de conectar a pocos metros.

“La Católica se pasaba la pelota a tres metros y a dos por hora y no había nadie a quién pasársela para adelante. Yo le tengo bronca a Di Santo, pero no recibió una pelota. Es muy malo, pero no es su culpa si ni la tocó y ahí también hay méritos de la U”, aportó.

En el cierre, manda al frente al técnico cruzado: “Holan está medio mareado, pero no tiene mucho tampoco. Él escogió, no me vengan con cuestiones porque tampoco es que vaya última, si la Católica gana dos partidos se mete arriba pero no veo a quién le pueda ganar”.