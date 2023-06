Universidad Católica sufrió la contundencia de Universidad de Chile en el a reanudación del Clásico Universitario, donde los azules se impusieron de manera muy clara por 3-0 para darle un verdadero golpazo a Ariel Holan y sus dirigidos.

En ESPN analizaron lo que dejó el partido y el ex portero, Nicolás Peric, elogió los dichos de Pellegrino en conferencia: “Pellegrino fue muy claro con lo que dijo en la conferencia de prensa respecto a lo que él notaba con respecto a la imposibilidad de Católica de salir jugando bien”.

La UC no hizo un buen partido ante la U. | Foto: Photosport

A contraparte, fue muy duro con la UC que no dio pie con bola: “Ese 70% de posesión no implica nada porque no hay profundidad; Pinares jugó incómodo. ¿Por qué no lo cambió si tienes a Di Santo y le tiraron dos veces la pelota en profundidad frontal?, ¿Por qué no colocar a Pinares por la izquierda con su perfil?”.

“La UC es un equipo plano, chato, en el cual el pase es para el lado para asegurar. Me da la sensación de que el convencimiento de Holan es para él no más, me causa sorpresa que no se de cuenta que de esta manera no esté resultando”, complementó.

Ahora, los cruzados se deberán concentrar en su duelo de Copa Chile ante Santiago Wanderers el domingo, mientras que la U deberá pensar en la reanudación del Campeonato Nacional 2023 tras haber quedado fuera de Copa Chile ante O’Higgins la semana pasada.