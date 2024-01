"Es imposible": Diego Buonanotte no juega con la ilusión del hincha y cierra las puertas a un Last Dance en Universidad Católica

Universidad Católica está en pleno proceso de armado de plantel para la temporada 2024, en donde ya se han sumado los nombres de Nicolás Castillo, Agustín Farías, Alfred Canales y la vuelta de Sebastián Pérez.

Uno de los nombres que el clamor popular de los hinchas cruzados pide en Redes Sociales es el de Diego Buonanotte, emblemático jugador de la UC en la última década quien se robó el corazón de los forofos a punta de goles, buenas actuaciones y títulos.

Pese al ruido que genera el nombre de Diego Buonanotte, fue el mismo jugador quien en conversación con De Fútbol Se Habla Así de D Sports le cerró las puertas a tener un Last Dance con los cruzados este 2024.

Diego Buonanotte no jugará en la UC. | Foto: Photosport

Consultado por la opción de volver esta temporada, Buonanotte no fue con rodeos y aseguró que “Es imposible, aprovecho para aclarar esta situación porque uno lee en Redes Sociales que tienen la ilusión de que yo vuelva y hoy es imposible”, dijo.

Para el ex River Plate, es primordial no ilusionar al hincha ni jugar con los sentimientos de aquellos que lo idolatran: “Aprovecho de aclarar, se dicen cosas y no está bueno jugar con el sentimiento del hincha de Católica”, aportó.

En el cierre, reitera su cariño al hincha cruzado y aprovecha de dejar las cosas claras con un eventual retorno a los pastos precordilleranos: “Los quiero muchísimo y ellos a mí, pero es imposible un retorno este año y quería aprovechar de aclarar esa situación”, remató.

La carrera de Diego Buonanotte

River Plate, Málaga, Granada, Pachuca, Quilmes, AEK Atenas, Universidad Católica, Sporting Cristal y Unión La Calera son los clubes que el argentino ha defendido a lo largo de su extensa carrera futbolística.

Los títulos de Diego Buonanotte con la UC

Cinco torneos de Primera División y 4 Supercopa son los títulos que Diego Buonanotte tiene en su palmarés con Universidad Católica, club al cual llegó para la temporada 2016-2017.