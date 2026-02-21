Este sábado 21 de febrero Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan en la tercera jornada de la Liga de Primera 2026. Donde la UC busca derrotar a su bestia negra.
Los dirigidos por Daniel Garnero intentarán vencer a los Piratas tras 3 años sin triunfos contra los Aurinegros.
Finalizado el primer tiempo con el resultado 1-1, los hinchas cruzados no tuvieron piedad y no tardaron en opinar quien es el jugador de peor rendimiento de la primera mitad.
Este es el jugador más criticado en la UC ante Coquimbo Unido
El arquero de Universidad Católica, Vicente Bernedo ha sido el blanco de críticas tras el primer tiempo, por parte de los hinchas cruzados.
Al portero se le juzga por un error en la salida y por no salir en ningún momento a cortar los centros ni córners.
Revisa algunos de los comentarios a continuación:
En síntesis
- Bernedo bajo la lupa: El portero Vicente Bernedo fue el jugador más criticado por la hinchada cruzada durante el primer tiempo, cuestionado por su inseguridad en las salidas y la falta de dominio en el juego aéreo.
- Empate al descanso: Universidad Católica y Coquimbo Unido se fueron a los vestuarios igualados 1-1 en este duelo válido por la tercera fecha de la Liga de Primera.
- Misión esquiva: Los dirigidos por Daniel Garnero buscan romper una racha de tres años sin vencer a los “Piratas”, quienes se mantienen como un rival sumamente difícil para el elenco de Las Condes.