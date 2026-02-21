Este sábado 21 de febrero Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan en la tercera jornada de la Liga de Primera 2026. Donde la UC busca derrotar a su bestia negra.

Los dirigidos por Daniel Garnero intentarán vencer a los Piratas tras 3 años sin triunfos contra los Aurinegros.

Finalizado el primer tiempo con el resultado 1-1, los hinchas cruzados no tuvieron piedad y no tardaron en opinar quien es el jugador de peor rendimiento de la primera mitad.

Este es el jugador más criticado en la UC ante Coquimbo Unido

El arquero de Universidad Católica, Vicente Bernedo ha sido el blanco de críticas tras el primer tiempo, por parte de los hinchas cruzados.

Vicente Bernedo recibe múltiples críiticas

Al portero se le juzga por un error en la salida y por no salir en ningún momento a cortar los centros ni córners.

Revisa algunos de los comentarios a continuación:

En síntesis