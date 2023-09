En el triunfo de Universidad Católica sobre Ñublense en el estadio Santa Laura, una desgraciada jugada protagonizada por Raimundo Rebolledo terminó con Eugenio Mena gravemente lesionado.

El Chueco sufrió rotura de tibia y peroné, por lo que tuvo que ser rápidamente intervenido y ya comienza su recuperación.

“Durante los primeros días me sentí bien, con los dolores normales del post operatorio, pero estoy contento de estar aquí e iniciar la recuperación con mis compañeros después de largos diez días“, aseguró el formado en Santiago Wanderers.

Mena en conversación con prensa UC destacó que “del primer día mis compañeros me escribían preocupados. Después me fueron a ver a la clínica y fue una grata sorpresa. Estaba contento de verlos y felicitarlos por el triunfo”.

En esa misma línea, el Chueco destaca que “el apoyo del hincha cruzado también ha sido fundamental. He leído mucha gente esperanzada con la recuperación. Espero pronto estar de vuelta en el club que me abrió las puertas y me da la alegría de estar“.

Para el final, el lateral izquierdo se refiere a la doble fecha eliminatoria que vivirá la selección chilena. “Lamentablemente pasó esto antes de la citación, pero hay que darles todo el apoyo a mis compañeros. Seré un hincha más. Les deseo todo el éxito del mundo para iniciar bien las clasificatorias”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad Católica?

La UC verá acción el 24 de septiembre cuando reciba a Magallanes en el estadio Santa Laura en partido pactado para las 17:30.