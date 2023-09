Universidad Católica sin duda que dio una de las grandes sorpresas en esta temporada con la importante decisión que tomó respecto a uno de sus grandes jugadores que pasó por su equipo, tratándose de Nicolás Castillo.

Tras el largo periodo de inactividad que tuvo el jugador debido a sus complicaciones físicas, hoy en día el Nico se encuentra trabajando con el plantel de la UC, en lo que es un proceso de reintegro físico y deportivo, pensando en una posible vuelta al fútbol en el 2024.

El goleador nacional quien se está jugando sus fichas para volver a la actividad, en esta jornada conversó con el canal oficial del club y dejó sus primeras impresiones a lo que han sido estas primeras semanas en su vuelta al equipo de sus amores.

“Estoy agradecido por toda la gestión que se pudo hacer, al club siempre le voy a estar agradecido, a toda la gente que hizo esto posible. Fueron sensaciones encontradas por haber vuelto después de tanto tiempo. Estoy feliz de estar aquí”

Nicolás Castillo habla de sus primeras semanas de trabajo en la UC

“Hoy me estoy poniendo a punto en la parte física, estaba entrenando, pero no con un equipo. Me he sentido bastante bien, mejor de lo que pensábamos. De las pruebas físicas salí bastante bien, desde esa base estamos trabajando”, partió señalando Castillo.

Especificando sobre su evolución, el ex América señaló “tengo este tiempo para ir trabajando e ir preparándome. Ya estoy haciendo cosas con balón, estoy entrenando con el grupo, las primeras partes, los rondos y todas esas cosas. Ese es el plan en el que vamos y mi entrenamiento será muy día a día, semana a semana en como me vaya sintiendo”.

“Tengo el apoyo del cuerpo médico, del cuerpo físico y el cuerpo técnico, que todos los días me pregunta cómo estoy y como me voy sintiendo, eso a mí me dan muchas ganas de seguir. Lo que venga de seguro será bueno”

“Mi objetivo es estar de la mejor forma posible, ser un aporte acá en el club y después ver. Estoy enfocado en el presente, tratando de estar lo mejor físicamente y futbolísticamente posible y estar con las mismas ganas que he estado acá, se me ha hecho fácil con la gente de acá”

Finalmente, Castillo no dudó en agradecer que el club le haya vuelto a abrir las puertas para este proceso tan importante para su vida, en la que desea poder estar en grandes condiciones y volver hacer feliz al equipo que lo vio nacer.

“Era lo que quería, estar aquí, no quería otro lugar donde no fuese mi casa y por suerte pudimos llegar a un buen acuerdo. Estoy feliz de poder hacer este período de adaptación en mi casa y con toda la gente que me conoce”, cerró.

¿Nicolás Castillo puede jugar en esta temporada para la Universidad Católica?

No, el jugador llegó a la Universidad Católica con la misión de ponerse de la mejor forma física y futbolística para el 2024 y ahí, podría tener una nueva conversación con la directiva para poder sellar su retorno para la próxima temporada