Ex volante de la UC ni ahí con la edad de Gary Medel: "¿Cuál es el problema si el club está lleno de jugadores mayores?"

Gary Medel es para esencial de la Generación Dorada del fútbol chileno y con 35 años tiene el pase en su poder. La Universidad Católica está atenta a sus movimientos, pero igualmente hay varios detractores que hacen festín con la edad del Pitbull.

Eso no es problema para el ex volante de la franja, Gino Valentini, quien no está ni ahí con la edad y sabe que el jugador puede ser un aporte, pese a que está en la última parte de su carrera, aunque jugando siempre a gran nivel.

“Yo creo que el Gary donde ha jugado ha respondido, siempre. Y si tiene ganas de venir a jugar a la Universidad Católica bienvenido sea. Ahora el tema de la edad da lo mismo. ¿Cuál es el problema si el club está lleno de jugadores mayores?. Él, siempre rinde donde sea”, explicó Valentini.

Gary Medel está con el pase en su poder y podría pensar en su retorno a la UC pese a sus 35 años (Photosport)

Valentini, por una cuestión lógica, le hubiese gustado ver al Pitbull muchos años antes alguna temporada en la UC, pero él resalta totalmente la trayectoria, la experiencia y la calidad que tiene Medel para ser un aporte en la escuadra de Ariel Holan, pese a sus 35 años.

“Me hubiese visto ver a Medel acá a los 26 años, pero no se podía. A Gary lo quiere la gallada, lo quiere la hinchada, así que más que bienvenido. Yo creo que tiene mucho mejor nivel de varios futbolistas de 35 ó 36 años que están en el club”, agregó el ex jugador.

Además, el ahora coordinador de Deportes Concepción sabe que el Pitbull está capacitado para rendir donde sea. “El Gary lleva mucho tiempo jugando y es otra cosa. Él, no se rinde nunca y si viene vendrá a competir, porque es así. Tiene un gen muy competitivo”, terminó.