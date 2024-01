Universidad Católica no ha tenido un alentador rendimiento dentro de su pretemporada, en el que los ‘Cruzados’ han sumado negativos resultados en sus encuentros en Perú, en el que cayeron contundentemente por 4-0 ante Sporting Cristal e igualaron sin tantos ante Alianza Lima.

Sobre lo que han sido estas presentaciones de la UC, el periodista Francisco Eguiluz analizó en el programa de Youtube ‘Todo Es Cancha’ el rendimiento del equipo de Nicolás Núñez, el cuál lo deja bastante preocupado pensando en lo que es esta temporada.

“Más allá de los resultados que puede obtener contra Coquimbo y la U, uno espera que la Católica desde hace rato es el funcionamiento. Tal vez Menossi si te pueda aportar en algo, el chico Soto también te pueda aportar en algo, pero te aportan de lo individual, pero el funcionamiento de la UC no varía mucho con ellos en cancha”, partió señalando Eguiluz.

Otro de los puntos preocupantes para el comunicador es la falta de oportunidades que ha tenido la UC en el ataque, en donde se ha visto bastante incomodo al delantero y goleador, Fernando Zampedri.

Canales fue uno de los refuerzos de la UC | Foto: Photosport

“El funcionamiento colectivo sigue siendo un desastre, no se dan tres pases seguidos, con suerte se dan dos. A mí me alarma lo de Zampedri, Zampedri que es un goleador que necesita estar abastecido, no se ha generado una ocasión de gol en dos partidos y no es culpa de él o una crítica, eso es rarísimo. Es rarísimo que a Zampedri le sobre el balón por dos partidos completos y el DT ni se inmute”, declaró.

Finalmente, Eguiluz se desató con todo y le cayó con todo a ciertos jugadores del plantel de la Universidad Católica, en la que criticó duramente el presente de César Pinares y le dejó un potente mensaje a Alfred Canales, uno de los refuerzos de la UC en este 2024.

“Partido a partido dan pasos hacia atrás. Menossi con Soto te pueden aportar porque son dos buenos jugadores, pero no sé si el funcionamiento cambiará con ellos. Tu ves en el mediocampo que Pinares parece un jugador retirado, Canales que es un jugador flojo, pero flojo flojo en serio y un Agustín Farías que no llega a la Católica en el mejor momento de su carrera. Es para preocuparse lo de la UC”, cerró.

¿Cuándo debuta la Universidad Católica en el Campeonato Nacional?

Universidad Católica debutará de manera oficial en el torneo nacional el sábado 17 de febrero, en donde deberá enfrentarse ante Unión La Calera como visitante a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.