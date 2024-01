Nehuén Paz es uno de los jugadores que más problemas y pocos réditos ha dado a la Universidad Católica tras su arribo al fútbol chileno.

El defensa argentino firmó un contrato gigante por 4 años y llegó desde el Bologna a la UC. Incluso, hasta Gary Medel se la jugó por él.

Sin embargo, su aporte ha sido escuálido y una de las peores caídas de la gerencia deportiva liderada por José María Buljubasich. El periodista Francisco Sagredo en ESPN Chile entregó detalles de como se fraguó uno de los peores negocios para Cruzados.

“Nehuén Paz firmó por 4 años en Católica. Lo tarjeron de Italia no debe ser barato. Es complejo, igual (…) En su momento, Tati (José María Buljubasich) que tiene muchas buenas y muchas malas, le tienen que haber dicho o haber confiado en lo que vio y dijo voy a ir a buscar a este jugador”, explicó Sagredo en ESPN F90.

Pancho Sagredo entregó detalles de la llegada de Nehuén Paz (ESPN)

Luego, el rostro de ESPN y voz de la Radio Agricultura también empezó a contar más cosas sobre el arribo de Paz, que no ha sido un aporte real para los cruzados.

“‘Este jugador te dice: ‘Oye papá’ estoy en el Bologna de Italia, jugaré poco, más o menos, pero estoy en el Calcio, pero ninguna posibilidad”, agregó Sagredo. Igualmente, el periodista siguió la historia.

Posteriormente, Sagredo relató que “(la UC le dijo) a lo mejor no te puedo ofrecer la misma plata, pero te ofrezco una vida más tranquila y 4 años de contrato y eso lo seduce. Simplemente, no anduvo, no ha jugado nada, no fue inscrito el año pasado y le quedan 2 años de contrato”.

¿Cuántos partidos ha jugado Nehuén Paz desde que llegó a la Universidad Católica en 2022?

Paz, en 2022, apenas jugó 8 partidos el primer semestre. Luego fue a préstamo a Estudiantes de La Plata en Argentina. En 2023 sólo actuó 17 minutos en el amistoso frente a River Plate. Eso fue el 9 de septiembre.

En total, Paz ha jugado 9 partidos en 2 temporadas con la UC.

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Nehuén Paz en Universidad Católica?

El contrato de Nehuén Paz cuando llegó desde el Calcio a la Universidad Católica fue por 4 años.

Al zaguero argentino aún le quedan 2 temporadas más de vínculo y su estadía es hasta 2025 en San Carlos. Tanto la UC como Paz quieren llegar a un acuerdo de salida.