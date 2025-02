Universidad Católica logró un buen triunfo por 3-1 ante Audax Italiano. Sin embargo, la lesión de Gary Medel desató la preocupación del mundo Cruzado. El Pitbull se lesionó cuando corría en una jugada defensiva.

Finalmente, el histórico futbolista tuvo que dejar el campo de juego a los 52 minutos. En su lugar entró Branco Ampuero. El propio Medel conversó fuera de pantalla con el periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos y reveló que sufrió una molestia en el gemelo de su pierna derecha.

“Le pregunto a Gary Medel ¿Qué es? ¿Tendón? ‘No’, me dice, ‘no, es un poco más arriba, el gemelo. Ya ante San Luis me pegaron muy fuerte, seguí entrenando y ahora me dolió mucho, pero tendón no’”, informó el profesional de las comunicaciones sobre el diálogo que tuvo con el Pitbull.

Cristián Basaure entregó su opinión y le deseó una pronta rehabilitación al zaguero: “Dentro de, es una buena noticia que no sea tendón. Una pronta recuperación para Gary Medel”.

Gary Medel no pudo terminar el encuentro ante Audax Italiano por una molestia física. (Foto: Photosport)

El jugador ahora deberá ser evaluado por el cuerpo médico para ver los pasos a seguir y determinar cuándo tardará su rehabilitación.

Por lo pronto parece complejo que el bicampeón de América pueda estar en el partido de los Cruzados ante Coquimbo Unido este sábado a las 18:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la segunda fecha de la Liga de Primera.