Universidad Católica se sigue preparando con todo para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ tendrán grandes desafíos en el próximo año tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, el elenco que comanda Daniel Garnero se mueve con todo dentro de este mercado de pases con lo que son la llegada de nuevos refuerzos, como también lo que es asegurar la permanencia de otros jugadores del plantel actual.

Sobre este último punto, en las últimas horas una grandiosa noticia fue la que se hizo saber en el elenco de la precordillera, en la que una importante figura consiguió la renovación con el club y seguirá vistiendo la camiseta de la ‘Franja’.

Se trata del delantero Clemente Montes, quien tras semanas de misterio por lo que podía ser su futuro para el 2026, el atacante decidió por renovar con la UC y ya se prepara para los grandes desafíos con el club para el próximo año.

Montes seguirá en la UC | Foto: Photosport

Esta información la dio a conocer el periodista de Radio Cooperativa, Sebastián Aguilar, quien señaló que el atacante nacional renovó por dos temporadas con la Universidad Católica.

“Clemente Montes renovó su contrato con Universidad Católica por dos temporadas. En 2025 jugó 29 partidos y anotó 5 goles”, fue lo que señaló.

De esta forma, la Universidad Católica recibió una tremenda noticia por lo que es esta importante renovación, en la que Clemente Montes era un hombre clave para el equipo de Daniel Garnero.

