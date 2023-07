Universidad Católica logró un revitalizador triunfo en el día de ayer ante Santiago Wanderers, compromiso que sirvió para lavar heridas después de la humillante derrota sufrida a manos de Universidad de Chile, el clásico rival.

Pese a que la UC ganó sin mayores contratiempos ante el conjunto caturro por Copa Chile, de igual manera el equipo dirigido por Ariel Holan no dejó una buena imagen e incluso a ratos se vio un juego excesivamente desordenado.

René Valenzuela, histórico crack ochentero de Universidad Católica y mundialista con La Roja, atendió el llamado de Bolavip Chile y analizó lo que dejó el pase a las semifinales de la zona centro norte en Copa Chile.

La UC superó a Wanderers en discreto partido. | Foto: Photosport

“Siempre es importante ganar y bueno, de la forma en que lo hizo y ante un equipo que actualmente milita en la Primera B no es de lo mejor”, esbozó con un tono de crítica por el nivel mostrado.

Valenzuela no quedó conforme: “Es importante ganar, obvio, pero no me convence todavía la UC. Yo creo que Católica tiene mucho más para dar y viendo el plantel que tiene no es para llegar a estas alturas y ganar así”.

En el cierre, asegura que no hay nada que rescatar salvo el pase a la siguiente ronda en el certamen local: “El triunfo es lo único destacable, porque decir que le pasó por arriba a Santiago Wanderers no fue así”.