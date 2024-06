Recuerdan el día que los propios compañeros tuvieron que hacer un escudo humano para que no agredieran al 9 de la Roja.

Este viernes 21 de junio a las 20:00 en Dallas, la selección chilena que dirige Ricardo Gareca, debutará en la Copa América 2024 ante Perú, dando viva a una nueva edición del Clásico del Pacífico.

Más allá del morbo que genera este partido, llama la atención la confianza que existe entre los ex jugadores de la Roja, los que en masa aseguran que los hermanos peruanos arrugan en esta instancia.

Rene Valenzuela mundialista en España 1982 tiene otra visión, no cree que la selección peruana tenga miedo, pero sí cree que le temen a ciertos jugadores y en la generación que le tocó participar, un histórico 9 chileno causó estragos.

“En mi época los peruanos se desesperaban por la presencia o no de Carlos Caszely, cuando llegábamos a Lima lo único que preguntaban era si jugaba o no Caszely, y si jugaba, ellos daban el partido por perdido. Le tenían terror”, confiesa el ex Universidad Católica.

Igualmente Rene Valenzuela lo piensa mejor y cree que en la suma y resta, a Perú le cuesta mucho ante Chile. “En el fondo, sí, se cagan un poco y los peruanos siempre buscabanalgo para decir que ‘estábamos cagados'”, indica.

Mundialista chileno calienta el Clásico del Pacífico.

El otrora defensa central recuerda cuando tuvieron que defender al 9 del equipo. “Hicimos un escudo humano para proteger a Caszely en la salida a la cancha o en el aeropuerto, en el hotel no nos dejaban dormir, todo por culpa de Caszely (risas)”, cerró.

Clásico del Pacífico: Los goles de Caszely a Perú

Carlos Humberto Caszely tiene un registro de cinco tantos en ocho encuentros disputados ante los del Rimac.