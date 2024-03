Con un 42,6 por ciento de rendimiento, el tercer peor de los últimos 20 años, así se retiró Nicolás Núñez de Universidad Católica, paso que no estuvo exento de polémicas y críticas.

Y es que los malos resultados y la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Coquimbo Unido terminó por colmar la paciencia de los miles de hinchas del cuadro de “La Franja”, por lo que en la UC decidieron de una vez por todas finalizar con el vínculo con el ex DT de Magallanes.

Ahora, el plantel precordillerano deberá olvidarse del paso de Núñez por el club y asumirá como entrenador interino Rodrigo Valenzuela. El ex futbolista se hará cargo por tercera vez del equipo: antes lo había hecho tras la salida de Ariel Holan y Cristian Paulucci.

Valenzuela deberá tomar la posta que dejó Núñez en la UC | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

ÓSCAR LIHN SE CUADRA CON LA DIRIGENCIA DE LA UC POR LA SALIDA DE NICOLÁS NÚÑEZ

Tras enterarse de la noticia, Óscar Lihn, ex defensa del elenco precordillerano, dialogó con BOLAVIP CHILE y se mostró conforme con la determinación que tomó Juan Tagle, mandamás del club, en conjunto con los otros dirigentes.

¿EN CATÓLICA NO HUBO PACIENCIA CON NICOLÁS NÚÑEZ EN COMPARACIÓN CON LOS TÉCNICOS EXTRANJEROS?

“¿Cómo que no hubo paciencia? Tuvo todo el semestre pasado y aquí no le encontraba la vuelta, es verdad que se vive de los resultados, pero aquí no había ni resultado ni sistema de juego”

“Yo sé que a los entrenadores les va bien o les va mal, pero si él no se da cuenta quiénes pueden jugar y quiénes no, no tiene nada que hacer ahí. Pinares no tiene nada que hacer ahí, Parot no tiene nada que hacer ahí y hay un par más que no tiene nada que hacer ahí”.

¿LOS DIRIGENTES TIENEN LA RAZÓN, NO LE DIO EN EL ANCHO A NICOLÁS NÚÑEZ?

“Los dirigentes tienen la razón, si Nicolás Núñez nunca le encontró la vuelta”

¿CUÁL SERÁ EL PRIMER DESAFÍO DE RODRIGO VALENZUELA EN LA UC?

La Universidad Católica recibirá a Everton este lunes a las 19:00 en el estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.