Universidad Católica sueña con el retorno de Gary Medel. Ante su inminente partida desde Vasco, desde el club precordillerano habrían realizados los primeros contactos con su entorno. Ello no le agrada a un histórico del club: cree que está acabado como lo está -según él- Arturo Vidal.

Para Miguel Ángel Neira, la directiva de la UC debe desechar de lleno la probabilidad de que el Pitbull Medel vuelva al club. No quiere que el canterano precordillerano tenga otra historia en el cuadro de San Carlos de Apoquindo a sus 36 años.

“A Medel ninguna ficha. Ya fue ya, es lo mismo que Vidal. Ya fueron. Para qué quieren defensas, que contrate para delante. Un volante número 10”, comenzó indicando a BOLAVIP CHILE antes de criticar a los refuerzos de la UC y José María Buljubasich.

“A (Valber) Huerta tampoco lo hubiese traído. Todos los que vienen de vuelta vienen malos. Además, jugaba en México y allá son pésimos. No me gusta para nada. ¿Por qué no contratan a (Luciano) Cabral? No tiene idea de fútbol el que está encargado, si era arquero”, agregó.

Miguel Ángel Neira se refirió al posible fichaje de Gary Medel en Universidad Católica.

¿La UC irá por Gary Medel?

Cabe destacar que Gary Medel todavía tiene contrato vigente con Vasco da Gama. Aquel concluye el 31 de diciembre de 2024, pero estaría negociando su salida anticipada desde el club. En todo caso, desde julio ya puede negociar para fichar como agente libre en el primer mercado de 2025.

Por ahora, no hay ofertas concretas de la UC por el experimentado volante, que quedó fuera de la Copa América 2024 junto a La Roja. Por ahora, espera ser nominado en su club para enfrentar a Palmeiras. Dicho compromiso se jugará el próximo 13 de junio.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente partido de la UC será ante Glorias Navales. Se jugará el domingo 16 de junio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito .