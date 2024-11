En Colo Colo hay un referente del equipo que podría estar viviendo sus últimas semanas en el Estadio Monumental. Se trata del volante Leonardo Gil, quien termina contrato al cierre de la temporada y no estaría en los planes para la próxima campaña.

Pero el futuro del Colorado no estaría muy lejos, ya que en Universidad Católica se habrían fijado en sus servicios para reforzar el plantel Cruzado del 2025.

El jugador de 34 años ha defendido a los albos en las últimas cuatro temporadas y suma cuatro títulos, por lo que está muy identificado con el cuadro popular.

Pese a aquello, un emblema de la UC como Óscar Lihn, no hace caso de aquello y en conversación con BOLAVIP CHILE elogió al Colo Gil.

“Yo creo que es más de lo que tenemos hoy día, lo que ha demostrado en Colo Colo pero no sé si es la solución”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“La Católica tiene que buscar un hombre que haga jugar a los delanteros, sino están cagados. Si para atrás no hay problema, es para arriba, alguien que alimente a (Fernando) Zampedri, a (Gonzalo) Tapia y a los que juegan adelante”, agregó.

En la misma línea, indicó que en San Carlos de Apoquindo deben ir “por un 10 de categoría, sino, no tiene nada que hacer. Es que hoy día no sacas nada con tener buenos delanteros si no les llega la pelota. Si a Zampedri le llegan puros melones, cuando le llegan”.

Elogios finales para el Colo Gil

De todos modos, quien comenzó en el rugby destacó al oriundo de Río Gallegos, por sobre los últimos refuerzos que han traído en La Franja.

“Yo no lo encuentro malo, es un muy buen jugador, es mejor de lo que tenemos, lejos. Bueno, para qué decir mejor que todos los que trajeron, es mejor Gil”, concluyó el tres veces campeón con Católica.

Leonardo Gil termina su contrato con Colo Colo en las próximas semanas. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Los números de Leonardo Gil en la temporada 2024

En la presente campaña Leonardo Gil fue perdiendo terreno en Colo Colo, pero de todos modos se las arregló para jugar 44 partidos hasta el momento, 37 de ellos como titular. En estos ha anotado tres goles y ha dado cinco asistencias.