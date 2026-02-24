Fernando Zampedri vive su mejor inicio de temporada desde su llegada a Universidad Católica. El goleador histórico de la UC acumula 6 goles en 4 fechas jugadas y registra su mejor comienzo desde su arribo en 2020.

En diálogo con En Cancha, el campeón con los Cruzados, Osvaldo “Arica” Hurtado puso el pecho a las balas por el “Toro”. El histórico delantero se refirió a las críticas que ha recibido el ariete a pesar de su gran momento.

“Eso no es problema de Zampedri, es problema de los otros jugadores. Hay que saber hacer goles y, los que no saben, a llorar a la iglesia”, declaró el artillero apuntando al juicio que existe hacia el delantero sobre la poca cantidad de goles por temporada en comparación a históricos de años anteriores.

Cabe destacar que diversos exfutbolistas y periodistas como Rafael Olarra y Fernando Solabarrieta han apuntado con el dedo al ariete cruzado. Sus argumentos nacen principalmente por la edad del “Toro” e intentando generar polémica al decir que es por culpa del mal momento del fútbol chileno que el delantero pueda ser hexagoleador del torneo.

“Hay que sacarse el sombrero. La vara no viene alta, está demasiado alta. Van a tener que pasar muchos años más para que se repita esto”, agregó el exjugador, aludiendo al respeto que merece el nacido en Chajarí.

Osvaldo “Arica” Hurtado defiende a Zampedri

A sus 38 años, el ex Rosario Central, está demostrando que sigue más vigente que nunca. De momento le saca el doble de goles a sus perseguidores en la tabla de goleadores, por lo que Zampedri deja claro que la edad es solo un número.

¿Qué viene para la UC?

Los dirigidos por Daniel Garnero deberán armar las maletas para viajar a Chillán y enfrentar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas.

En síntesis