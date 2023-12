Jorge Aravena no coloca las manos al fuego por el fichaje de Nico Castillo en la UC: “Es una incógnita”

Nicolás Castillo vive horas claves en su futuro deportivo. El delantero estuvo un semestre trabajando con la Universidad Católica, que debe decidir si es que le da una nueva chance al artillero en el fútbol chileno.

Castillo lleva prácticamente dos años sin jugar, luego de la compleja situación de salud que le tocó vivir en México. Un fugaz paso por Brasil y el Necaxa son los últimos registros en la cancha para el delantero nacional.

Ante ello, el ex emblema de Universidad Católica, Jorge Aravena, queda en jaque a la hora de analizar si es bueno o no la contratación para 2024 del ex goleador cruzado.

“Es una incógnita la capacidad que pueda tener Nicolás Castillo hoy en día”, sentenció Aravena en Bolavip.

Nicolás Castillo otra vez está en jaque en la UC (Photosport)

Aravena, eso sí, tampoco desconoce que Castillo sí tiene los pergaminos suficientes para vivir su tercera etapa en la ofensiva de la Universidad Católica, tras su proceso de adaptación en el cuadro de la franja.

“Castillo en la UC rindió y rindió bien. Fue goleador en alguna ocasión y a su vez fue uno de los grandes habilitadores en la misma temporada”, agregó el Mortero.

¿Cuál es la gran duda de Jorge Aravena con la contratación de Nicolás Castillo en la UC?

El Mortero Aravena sí le reconoció el nivel futbolístico de antaño a Castillo, quien fue una de las figuras en 2016 en el equipo de Mario Salas y armó una gran dupla con Diego Buonanotte.

Sin embargo, Aravena confidencia que el tema físico es la preocupación máxima para él a la hora de volver a contratar al Nico en la Católica.

“En los últimos 4 ó 5 años ha deambulado y en ninguna parte ha jugado.No sé qué condición físico atlética trae éll y futbolísticamente tampoco, después de no jugar durante mucho tiempo puede resentir su fútbol”, terminó Aravena.

¿Hace cuánto que Nicolás Castillo no disputa un partido como futbolista profesional?

Nicolás Castillo sufrió una trombosis en una pierna mientras jugaba en el América de México. Su recuperación le llevó un par de temporadas. El Zlatan de la Precordillera intentó retornar en el Juventude de Brasil y sólo disputó 29 minutos a fines de 2021.

Luego, en 2022, Castillo fue al Necaxa y ahí jugó 56 minutos en dos partidos. El último duelo como profesional del exjugador de La Roja fue el 15 de enero de 2022. De ahí han pasado un total de 700 días sin jugar.

En resumen, Castillo no juega hace 1 año, 11 meses y 1 día como futbolista. ¿La UC le dará la oportunidad? Está en veremos, aunque por sus últimos incidentes, el club no está convencido de contratarlo para 2024.