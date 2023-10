Ídolo de Universidad Católica furioso con los jugadores de la UC: "Provocaban un lateral y se abrazaban todos, qué hu..., no entiendo"

Universidad Católica sigue masticando la derrota en el clásico ante Colo Colo, conjunto que lo superó en dos pelotas paradas en el epílogo del partido cuando el triunfo cruzado parecía estar consolidado.

Minutos antes, los jugadores de la UC empezaron a celebrar cada intervención o despeje como un gol propio, algo que colmó la paciencia de Miguel Ángel Neira, histórico de Universidad Católica quien conversó con Bolavip Chile.

El mundialista con La Roja no se extrañó con el resultado: “Colo Colo debió haber ganado en el primer tiempo por lo menos 3-0, la UC no llegó en todo el partido, hizo un mísero gol y hay jugadores que realmente me sorprenden”, dijo.

Zampedri en los dardos de Miguel Ángel Neira. | Foto: Photosport

Neira le cae sin perdón de dios a Fernando Zampedri: “Zampedri le echó una pelota al lateral a Thompson y celebraba, qué onda hueon. Después provocaban un lateral y se abrazaban todos, qué hueá, no entiendo. Te juro que no entiendo”.

“Dio pocos minutos de descuento en el segundo tiempo. Dio 11 y tenía que haberse jugado 30 minutos más, si la UC no jugó a nada. La Católica hizo todo el tiempo posible y en la última jugada de Saavedra no puede tener tan poca clase, era el 2-1”, complementó en el cierre.

Lo que viene para la UC

Los cruzados ahora se deben medir con O’Higgins de Rancagua, donde necesitan los tres puntos si quieren volver a meterse en puestos de copas internacionales para la temporada 2024.