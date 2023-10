La derrota de Universidad Católica ante Colo Colo caló hondo en el conjunto cruzado, quienes liderados por su técnico Nicolás Núñez y después por Juan Tagle, lanzaron dardos ante Felipe González por la caída cruzada.

En Futuro FC de Radio Futuro, Juan Tagle estuvo de invitado al programa para desmenuzar el clásico entre albos y cruzados, siendo Claudio Borghi quien abrió los fuegos con una pregunta para el mandamás.

“Mi pregunta tiene que ver con la historia, llevo años viviendo en Chile y siempre he visto una Católica con prestigio, de una forma, un estilo. Lo dijo Nico (Núñez) antes del partido, hay que ganar. ¿Ese ganar de cualquier forma no afea esta tradición del equipo cruzado por el buen fútbol?”, dijo.

Tagle se molestó por la pregunta del Bichi: “No entendí la pregunta, Claudio. La verdad que no le encuentro coherencia alguna a la pregunta. Que usted me diga que vamos a ganar de cualquier modo, no sé de dónde concluye eso. No entiendo que usted me diga que Católica quiere ganar de cualquier forma y no respetando nuestra historia, no lo comparto.Su pregunta me pareció insolente”.

Borghi y Tagle de las mechas por palabras de Nico Núñez. | Foto: Photosport

Ex técnico de Colo Colo le replicó al presidente de Cruzados: “No, Juan. Entiendo que esté enojado, pero no nos peleemos. Lo dijo su entrenador antes del partido” y Tagle respondió “Hay partidos que a veces hay que ganar con lo justo. Católica está jugando con lo justo, estamos en un momento difícil. Catalogar esa frase de Nicolás Núñez como que está en contra de la historia de Católica es estirar el elástico de una manera incisiva, así lo entendí yo”.

Borghi se defendió por última vez diciendo que “No, no, está equivocado. No está en contra de la historia, yo siempre digo y espero que no esté enojado conmigo. Yo digo que para mí no es ganar de cualquier forma, siempre respetando una forma. Ganar no siempre es bueno, entonces yo creo que a veces hay que ir tras objetivos y no de cualquier forma”.

En el cierre, Juan Tagle simplemente no quiso seguir discutiendo del tema y le puso punto final a la pregunta inicial del Campeón del Mundo con Argentina en 1986: “Bueno, esa es su opinión, Claudio”, dijo ante un “Muchas gracias, Juan” de parte de Borghi.

Así quedó la UC en el torneo

Con la derrota, Universidad Católica quedó en el octavo lugar con 34 puntos y, de momento, fuera de cualquier competencia internacional para la temporada 2024.