Universidad Católica dejó en duda el eventual retorno de Gary Medel. A pesar de que el experimentado jugador es opción en la precordillera, la secretaría técnica del club puso en incertidumbre su arribo.

Así lo confirmó el propio José María Buljubasich en conversación con Radio Cooperativa. ¿La razón? Hay negociaciones con el hijo pródigo, pero la actualidad económica de la institución pueda acabar con la ilusión.

“Estamos conversando, negociando. Por supuesto que como todo jugador y es válido, hay una petición económica de parte de él y hay una posibilidad económica que puede pagar el club”, comenzó indicando.

Fue en dicho momento en el que sembró la incertidumbre sobre el posible retorno del campeón de América. “El tema es que este no es el mejor momento económico del club por razones fáciles de ver”, explicó.

En dicha línea, Tati Buljubasich detalló: “Primero, por errores que hemos cometido. No entrar a torneos internacionales, no entrar a la fase de grupos de Copa Libertadores es una diferencia grande, no contar con el estadio”.

¿Descartado? Para nada, pero hay que considerar que aún no hay acuerdo. Se sigue trabajando para, eventualmente, conseguir su vuelta a San Carlos de Apoquindo.

“No es el mejor momento desde el punto de vista económico para cumplir las peticiones de un jugador, estamos trabajando y viendo si podemos llegar a un acuerdo”, cerró.

José María Buljubasich contó la firme sobre las negociaciones entre Universidad Católica y Gary Medel.

Cuándo juega Universidad Católica

Tras vencer 2-0 a Huachipato en un amistoso de pretemporada, la UC se embarcará rumbo a Uruguay. En dichas tierras, el conjunto precordillerano disputará la Serie Río de la Plata.

Comenzará su participación en el torneo amistoso el sábado 11 de enero, midiéndose contra Unión de Santa Fe desde las 20:00 horas. Tras ello, jugará contra Atlético Tucumán el martes 14 del mismo mes en el mismo horario.