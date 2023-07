En las últimas horas, mucho revuelo causó entre los hinchas la posible salida de Matías Dituro de Universidad Católica y una llegada del experimentado guardameta al fútbol turco.

Y es que el futbolista argentino-chileno dejaría un vacío importante en el esquema de Ariel Holan, por lo que varios periodistas y simpatizantes del cuadro de la Franja Cruzada ya comienzan a tirar nombres como posibles reemplazantes y hay uno que sorprendió a todos. “Puede ir a buscar a Brayan Cortés”, afirmó el comunicador Manuel de Tezanos en el programa Todos Somos Técnicos, idea que no dejó nadie indiferente.

En los últimos meses, Cortés ha ido perdiendo terreno con Quinteros al mando del equipo albo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Jorge “Mortero” Aravena atendió el llamado de Bolavip Chile y dio su punto de vista sobre la posibilidad de ver al iquiqueño vistiendo la camiseta del elenco cruzado.

“Es un arquerazo, tremendo arquero. Me sorprende que no sea el titular en Colo Colo y es un muy buen arquero, además que es seleccionado chileno y quiere jugar”, expresó el ex mediocampista.

“Me gustaría mucho en la UC, es un arquero con mucha personalidad y es un gran arquero y por eso ha avanzado todo lo que ha avanzado en su carrera en tan poco tiempo”, cerró DT nacional.

Recordar que Cortés tiene contrato en Colo Colo hasta fines de 2024, pero una cláusula de salida de 1.250.000 dólares y el guardameta nacional ya estudia la posibilidad de un club en el extranjero.