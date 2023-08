Nicolás Núñez aún no puede afirmarse en la banca de Universidad Católica y en el día de ayer cosechó una fea derrota ante Palestino, donde fue superado en todas las líneas por el conjunto árabe en La Cisterna.

Si bien el momento de los cruzados no es crítico, prácticamente se despidió de la lucha por el Campeonato Nacional 2023 y ahora enfocará sus esfuerzos en ingresar a copas internacionales y enfrentar a Colo Colo por la Copa Chile este miércoles.

Uno que tuvo una mirada crítica para lo que está mostrando el conjunto precordillerano es Cristián Caamaño, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura le cayó sin piedad al nuevo entrenador de los cruzados y al equipo.

La UC sufrió una fea caída ante Palestino. | Foto: Photosport

“Hoy lo que está mostrando Católica es peor que lo que estaba mostrando con Holan. El primer tiempo es de lo peor que yo le vi en años, porque no solo le hicieron dos goles, tuvo una posesión ridícula al lado de la de Palestino”, dijo Caamaño.

Periodista cuestiona las ideas de Núñez: “La idea que tiene Católica de darle pelotazos a los delanteros, dejar a Aravena en posiciones más defensivas que de ataque, está lejos de ser algo parecido a lo que mostró Nico Núñez en Magallanes”.

“Si no clasifica a copas internacionales, con esta dinámica de resultados de Católica uno puede imaginarse que no será el director técnico el próximo año. A un técnico lo traen para mejorar el rendimiento y no lo está haciendo. Claramente no van a echar a 25 jugadores, entonces desgraciadamente la primera cabeza que corre es la del entrenador”, agregó en el cierre.