Universidad Católica tiene algunos días de vacaciones tras el receso del Campeonato Nacional 2023 y con ello también deben desde la gerencia deportiva ver la suma de algunos posibles refuerzos para el segundo semestre.

Y ya comienzan a danzar nombres en San Carlos de Apoquindo y uno es el de Guillermo Soto. El lateral que actualmente se desempeña en Huracán de Argentina, es una de las cartas que tendrían en mente los cruzados para la segunda parte del año y para poder sustituir la salida de Mauricio Isla.

Ante la opción de que Soto retorne a la precordillera, pues recordemos que se formó en el cuadro de la Franja, pero nunca pudo consolidarse, las opiniones han comenzado a salir y entre ellas está la de José Luis Villanueva, quien aconsejó al seleccionado nacional.

El lateral estaría en la carpeta de la UC | Foto: Photosport

“Chile ya está pagando bien y todo, pero es muy llamativo que un lateral con muy buen rendimiento en dos temporadas seguidas en el fútbol argentino no tenga una opción de México. Además, seleccionado chileno”, dijo en un inicio el ex delantero cruzado en Pauta de Juego.

Finalmente, agregó que “asegura el futuro, muchacho. Que después todas estas decisiones emocionales de ‘quiero volver por el amor adonde me formé para sacarme la espina’. Decisiones emocionales que después cuando tengas 40 años y te hayas retirado del fútbol créeme que van a pesar. Uno mira para la cuentita y dice ‘pucha, que bueno que me banqué en llorar ese día por no hacer lo que quería, pero después puedo vivir tranquilo'”, cerró.