El Mercado de Pases de invierno del fútbol chileno ya se empezó a jugar y, en esa línea, tanto Universidad Católica como Colo Colo están en búsqueda de un lateral derecho de categoría para reforzar a sus planteles.

En San Carlos de Apoquindo quieren a Guillermo Soto de Huracán para suplir la vacante que dejó Mauricio Isla, mientras que en Colo Colo necesitan de manera urgente alguien que llegue a ese puesto tras los innumerables intentos por reemplazar a Óscar Opazo con César Fuentes, Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas que no han funcionado.

Bajo esa mirada, en Deportes en Agricultura se contactaron con David Garzón, presidente de Huracán quien se refirió a la posibilidad de que el lateral de la Selección Chilena pueda dejar la institución.

Soto tiene presencia en La Roja y es indiscutido en Huracán. | Foto: Photosport

“Absolutamente nadie se comunicó con el club ni me han manifestado interés ni nada. De Chile, absolutamente nada. Sí lo quería un equipo de Bulgaría, pero no se hizo la transferencia”, advirtió el mandamás del Globo.

Garzón es enfático en señalar que Soto pertenece al cuadro argentino, pero no se cierra a escuchar: “Huracán lo compró. En el fútbol todo está a la venta, no depende de la oferta, no hay un solo jugador que si llega una oferta muy interesante no se disponga a una posible transferencia”.

“Guille está muy bien considerado, es titular, muy importante, buena persona. Nosotros no queremos desprendernos de Guille, pero siempre Huracán es un club vendedor y si hay una buena oferta se toma esa posibilidad”, remató en el cierre.