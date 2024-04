Universidad Católica no vive un buen presente actualmente, donde con seis puntos está más cerca de la zona de descenso que de los puestos avanzada con ya seis fechas transcurridas en el Campeonato Nacional 2024.

Si hay un jugador que la UC echa de menos de sobremanera es José Pedro Fuenzalida, histórico cruzado quien conversó con LUN y asegura que mira muy de cerca al equipo pese a que ya se retiró hace harto tiempo.

“Lo único que no me pierdo son los partidos de la Católica. Esos los veo todos porque soy hincha de la UC”, recalcó el Chapa dejando explícito su amor por el equipo que le dio formación como futbolista profesional.

Universidad Católica sumó amargo empate ante Huachipato. | Foto: Photosport

Sobre el presente cruzado, Fuenzalida detecta la mayor carencia que tiene hoy por hoy el equipo que dirige Tiago Nunes: “Falta alcanzar rendimiento. Con los jugadores que tiene, la UC debería estar fácil peleando el título. Hay que sacarle provecho al plantel que hay”, aportó.

En el cierre, el Chapa revela que ha cerrado varias puertas de aquellos que lo buscan para volver a la actividad, diciendo que “Ya retirado, de nuevo me preguntaron si quería volver, pero les dije que no. Al igual que a un par de clubes chilenos que me sondearon el año pasado. Mi historia como futbolista ya la cerré”, remató.

Cabe recordar que el próximo partido de Universidad Católica será nada más ni nada menos que ante Cobresal, equipo que es colista absoluto y que esta semana tendrá el desgaste de disputar la Copa Libertadores de América.

Universidad Católica en la tabla

Los cruzados marchan en el duodécimo lugar del Campeonato Nacional 2024 con seis puntos, a tan solo tres unidades de Deportes Copiapó, quien estaría siendo el segundo descendido después de Cobresal en este momento.