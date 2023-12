Nicolás Núñez y su gran frustración tras la igualdad de la UC: "Así es imposible competir, no estuvimos a la altura"

Universidad Católica desperdició una importante opción para poder mantenerse firme en su lucha por lograr el cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Cruzados’ no pudieron hacer valer su localía y terminaron igualando a dos tantos ante Deportes Copiapó en el Estadio Santa Laura.

Haciendo un análisis a lo que fue dicho encuentro, el estratega, Nicolás Núñez conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que dejó su importante reflexión a este resultado, del que no se va para nada conforme y es consciente de que son dos puntos perdidos.

“Fue un partido de dos equipos que, al tener objetivos claros, abierto. En ese sentido, no sufrimos tanto en el juego, no fuimos sometidos, pero sí en los balones detenidos con desconcentraciones. Ya nos cuesta bastante sumar ocasiones de gol; permitirnos sufrir goles de esa forma es inaceptable, así es imposible competir, cuesta el doble. Hay frustración porque no estuvimos a la altura”, comenzó señalando Núñez.

Siguiendo en esa línea, el ‘Nico’ tiene más que claro que en la última fecha ante Unión La Calera, la UC se jugará todas sus cartas para poder conseguir el anhelado cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Nico Núñez esperar lograr el objetivo con la UC | Foto: Photosport

“Tenemos una última oportunidad. Por suerte jugamos con quién estamos peleando. Si ganamos, pasamos en la tabla. Tenemos que ir a ganar y encontrar la fórmula. Tiene un carácter de final, tenemos la suerte de jugar contra el equipo sobre el que queremos ganar un puesto. Somos Católica, un equipo grande, tenemos que demostrarlo en la última fecha”, declaró.

Finalmente, Núñez comenzó a avizorar lo que será la temporada 2024, en la que deja más que claro que en caso de ir o no a una copa internacional, el club debe reforzarse de buena forma para poder volver a luchar por grandes objetivos como pelear por el título.

“Como institución llevamos dos años en que no estamos en los puestos que el club merece. Tenemos que reforzarnos para eso. El próximo año tenemos que posicionarnos con un equipo potente, compitiendo en los puestos por el título. Con copa o sin copa, la mirada es similar, es alineado con lo que piensa la dirigencia“, cerró.

¿Cuándo es el último partido de Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Nicolás Núñez se verán las caras ante Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional el próximo sábado 9 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo clave por el cupo a la Copa Sudamericana.