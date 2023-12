Juan Tagle aseguró que la incorporación definitiva de Nicolás Castillo a la Universidad Católica está en un proceso de evaluación. El presidente de Cruzados manifestó su inquietud con el futbolista acusado de agredir a un profesor de básquetbol de la Universidad de Chile.

“Lo de Nico es una evaluación que está en curso desde el punto de vista deportivo, su condición médica y su situación personal. El problema que tuvo hace unos días le hemos pedido que lo solucione. Es un elemento. Sabemos cómo es Nico, sabemos que es temperamental. Pero creo que eso lo debe solucionar y eso es lo que le hemos transmitido. Eso no debe ocurrir”, expresó en conversación con ESPN.

El excapitán de la Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, no quedó conforme con lo expresado por el directivo: “Ahí es donde tienen que aparecer ellos, los dirigentes, a calmar un poco la situación, no provocarla más de lo que pasó, que no creo que haya sido tan grave, y pensar más en el jugador, un chico que salió de ahí y darle la oportunidad”, expresó en conversación con Bolavip Chile.

“Cuántos otros jugadores se han mandado embarradas mucho más grandes que él y no ha pasado nada. Creo que ahí está equivocado un poco el presidente. Castillo tiene que demostrar después en la cancha que es un gran futbolista. Para mí no tiene nada que ver eso, en que vaya a influir en no contratarlo porque tuvo una discusión con otra persona”, añadió.

El campeón en dos ocasiones con la UC en Primera División le entregó su respaldo al ex Pumas UNAM y Club América: “Siempre respondió. Hay que darle la oportunidad, además es del club”.

Nicolás Castillo está a la espera de un contrato en la Universidad Católica (Foto: Photosport)

Miguel Ángel Neira no quiere pasto sintético en el nuevo San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica está evaluando si el nuevo estadio San Carlos de Apoquindo tendrá pasto natural o sintético. El exfutbolista se mostró contrario a la idea de césped artificial.

“Yo prefiero el pasto natural, no que le metan sintético. Eso es para el hockey césped, no para el fútbol. No me tinca esa idea”, expresó el histórico de La Franja.