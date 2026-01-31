Universidad Católica ha tenido una importante participación en el mercado de fichajes y así lo demostró con su interés por un fugaz seleccionado chileno. ¿De quién se trata?

Juega en Audax Italiano y en 2023 fue convocado para defender a La Roja. A pesar de que la UC lo llamó en este libro de pases, el negocio no prosperó y se mantuvo en la escuadra de La Florida.

Ese es el caso de Michael Fuentes, que en los micrófonos de Radio ADN confesó que pudo arribar a la precordillera. Hubo conversaciones, pero ello no pasó más allá de los sondeos iniciales.

“La verdad es que sí, hubo acercamientos, pero nada concreto. Yo sabía que tenía contrato con Audax, entonces desde el primer minuto mi pensamiento era estar en Audax y cumplir mi contrato, que todavía me queda un año”, lanzó.

Luego, agregó: “Más allá de lo que salía en las redes de que me iba o me quedaba, yo sabía que me quedaba un año y mientras no haya algo concreto no me iba a salir de foco“.

Michael Fuentes tuvo conversaciones con Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

El guiño a Universidad Católica

Finalmente, Vadulli Fuentes reveló su deseo de representar a uno de los grandes del país. Si no es la UC, puede ser Colo Colo o Universidad de Chile: le abrió las puertas a los gigantes de la capital.

“A cualquier jugador le llama la atención jugar en un equipo grande, en cualquiera de los tres, que son equipos buenos y todos sabemos lo que son. Obviamente me pone contento, pero no me quita de foco”, cerró.

En resumen: