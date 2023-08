Universidad Católica atraviesa un complicado momento en el Campeonato Nacional. Y es que desde el arribo de Nicolás Núñez, los Cruzados suman un empate y una derrota, resultado que lo tienen en la novena posición.

La caída ante Audax Italiano pegó con todo en las huestes cruzadas y los hinchas del elenco precordillerano ven como Cobresal se les comienza a alejar en la tabla de posiciones.

Núñez deberá mover las piezas para sacar a la UC del mal momento | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Si bien las críticas son duras contra el novel adiestrador nacional, desde la dirigencia del cuadro de la Franja Cruzada confían con que se puede revertir este mal momento.

Jorge Pellicer, ex ex entrenador campeón con la UC en 2005, en su rol como comentarista deportivo dejó en claro en DSports que los pupilos de Núñez no tienen ninguna chance de pelear el título del fútbol chileno.

“Nosotros hemos insistido que la Universidad Católica pensó que tenía mucho más de lo que tenía, es un plantel regular corto, como los cortes de los peluqueros antiguos”, señaló el ex futbolista.

Ahora, la UC se enfocará en lo que será el duelo ante Everton por la Copa Chile, para luego enfrentar a Palestino por el Torneo Nacional.