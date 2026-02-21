Universidad Católica recibirá a Coquimbo Unido esta tarde a las 20:30 horas en el Claro Arena. La UC buscará levantar la cabeza luego de la pasada derrota por 3-2 frente a Cobresal.

Ante esa situación, Daniel Garnero dio la sorpresa y no realizó ninguna modificación para el partido contra los Piratas.

En el pasado encuentro, entró a la cancha con distintas variantes. Con Cristián Cuevas reemplazando a Eugenio Mena, con Jimmy Martínez en la ubicación anterior del Cimby y Diego Corral en la posición de Clemente Montes, quien hoy cumple su última fecha de expulsión.

El elenco de Las Condes buscará superar de una vez su bestia negra, a quienes no logran vencer desde 2023 en partidos oficiales.

Garnero también tiene como objetivo “vengarse” tras la caída frente a los Aurinegros en la Supercopa, derrota que dolió muchísimo al pueblo cruzado.

Daniel Garnero repetirá la formación

La Franja intentará derrocar al campeón del fútbol chileno y buscar su segundo triunfo en la Liga de Primera 2026.

¿Cómo formará la UC?

Los Cruzados se pararían con Vicente Bernedo en la portería; Cristián Cuevas en la banda izquierda; Tomás Asta-Buruaga por la banda derecha y Juan Ignacio Díaz con Branco Ampuero como dupla de centrales; Jimmy Martínez, junto a Gary Medel y Matías Palavecino en el mediocampo y Diego Corral junto a Justo Giani y Fernando Zampedri en la delantera.

