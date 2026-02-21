Universidad Católica recibirá a Coquimbo Unido esta tarde a las 20:30 horas en el Claro Arena. La UC buscará levantar la cabeza luego de la pasada derrota por 3-2 frente a Cobresal.
Ante esa situación, Daniel Garnero dio la sorpresa y no realizó ninguna modificación para el partido contra los Piratas.
En el pasado encuentro, entró a la cancha con distintas variantes. Con Cristián Cuevas reemplazando a Eugenio Mena, con Jimmy Martínez en la ubicación anterior del Cimby y Diego Corral en la posición de Clemente Montes, quien hoy cumple su última fecha de expulsión.
El elenco de Las Condes buscará superar de una vez su bestia negra, a quienes no logran vencer desde 2023 en partidos oficiales.
Garnero también tiene como objetivo “vengarse” tras la caída frente a los Aurinegros en la Supercopa, derrota que dolió muchísimo al pueblo cruzado.
La Franja intentará derrocar al campeón del fútbol chileno y buscar su segundo triunfo en la Liga de Primera 2026.
¿Cómo formará la UC?
Los Cruzados se pararían con Vicente Bernedo en la portería; Cristián Cuevas en la banda izquierda; Tomás Asta-Buruaga por la banda derecha y Juan Ignacio Díaz con Branco Ampuero como dupla de centrales; Jimmy Martínez, junto a Gary Medel y Matías Palavecino en el mediocampo y Diego Corral junto a Justo Giani y Fernando Zampedri en la delantera.
En síntesis
- Mismo once: Daniel Garnero sorprendió al no realizar cambios y repetir la formación que cayó ante Cobresal, manteniendo a Diego Corral en lugar del suspendido Clemente Montes y a Vicente Bernedo en el arco.
- Misión revancha: La UC busca vencer a su “bestia negra”, Coquimbo Unido, rival al que no derrota desde 2023 y con quien perdió recientemente la definición de la Supercopa.
- Duelo estelar: El partido se disputará hoy a las 20:30 horas en el Claro Arena, donde los Cruzados intentarán sumar su segundo triunfo del año ante el actual campeón chileno.