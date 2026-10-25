La probable formación de la Universidad Católica para enfrentar a Unión La Calera en la Liga de Primera

El entrenador Daniel Garnero prepara esta formación en la Universidad Católica ante Unión La Calera.

Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que será este partido, en el que tienen como gran objetivo el poder sumar los tres puntos para seguir firmes en la pelea por el Chile 2.

La UC llega a este compromiso después de varias semanas sin fútbol y tras lo que ha sido la fuerte polémica sobre el duelo ante Audax Italiano, el que sigue sin tener una fecha para poder disputarse y que lo tiene en guerra con la ANFP.

Desde el conjunto de la precordillera esperan poder seguir con su senda de victorias dentro de la Liga de Primera y poder vencer a los ‘Cementeros’, quienes han sido su bestia negra en este 2026.

La UC quiere seguir en la senda del triunfo | Foto: Photosport

La formación de la UC

La probable formación de la Universidad Católica sería con Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Matías Palavecino en la zonamedia; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani en el ataque.

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El duelo entre Unión La Calera y Universidad Católica se disputará este domingo 25 de octubre a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar y el árbitro del partido será Cristián Garay.