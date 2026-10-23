La ANFP perdió la paciencia con la UC y ahondó en su conflicto con Cruzados: ahora le exige jugar a puertas cerradas o en otra localía ante los itálicos.

La disputa entre la ANFP y Universidad Católica sumó un nuevo capítulo luego de que la Delegación Presidencial rechazara la realización del partido ante Audax Italiano, que había sido reprogramado para el próximo 28 de octubre en el Claro Arena. La decisión volvió a dejar en suspenso el compromiso y provocó la molestia total en Quilín, donde ya no estarían dispuestos a aceptar otra postergación.

Según informó Punto Cruzado, en la ANFP perdieron la paciencia con Cruzados y advirtieron que el encuentro deberá disputarse sí o sí, ya sea a puertas cerradas o en otro estadio que cuente con las condiciones necesarias para recibir el compromiso.

El conflicto se originó luego de que el organismo rector del fútbol chileno fijara el partido para el miércoles 28 de octubre, una fecha que no convencía a Universidad Católica por la cercanía con el Clásico Universitario ante Universidad de Chile (domingo 1 de noviembre).

Universidad Católica recurrió a la Delegación Presidencial

Ante la programación definida por la ANFP, Cruzados acudió a la Delegación Presidencial para solicitar que el encuentro no se disputara en la fecha establecida. El argumento del club apuntó a la normativa de la Ley N.º 19.327, que contempla un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional.

La Delegación Presidencial acogió el reclamo de Universidad Católica y dejó sin efecto la programación, obligando a buscar una nueva solución para el encuentro pendiente ante Audax Italiano.

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La ANFP no quiere otra postergación

Pese a este nuevo revés, en Quilín la postura sería clara: el partido debe jugarse y no habrá espacio para una nueva postergación. De acuerdo al citado medio, las alternativas que maneja el organismo apuntan a disputar el compromiso sin público o trasladarlo a otro recinto deportivo.

Así, la guerra entre la ANFP y Universidad Católica está totalmente desatada, mientras el duelo ante Audax Italiano continúa sin una fecha y un escenario confirmados.