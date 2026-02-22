Universidad Católica venció por 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena y dejó atrás tres años sin victorias contra los Piratas. Pese a la victoria de la UC, este jugador no quedó exento de críticas.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el ex jugador Cruzado, Jorge “Coke” Contreras, no tuvo piedad con uno de las recientes incorporaciones del club, Matías Palavecino, y lo lapidó con sus dichos.

“El 10 que tenemos (Palavecino) aún no entra a la cancha, no aparece y sigo preocupado”, declaró Coke sobre la poca participación del volante argentino desde su llegada al equipo.

Desde su arribo al conjunto cruzado, el ex Coquimbo registra 2 asistencias en 6 partidos jugados. Entre partidos de la Liga de Primera y la Supercopa.

“No nos volvamos locos, aún le falta a la Católica para ser candidata al título“, agregó el ex Colo Colo tras el momento del club dirigido por Daniel Garnero.

Matías Palavecino fue criticado a pesar de la victoria

Cabe destacar que el campeón con los Piratas fue la gran figura del club en 2025, por lo que la exigencia de parte de los Cruzados se volvió muy grande.

¿Qué viene para la UC?

Los comandados por Fernando Zampedri deberán prepararse para enfrentar a Ñublense en Chillán el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas.

En síntesis