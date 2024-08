Tras el empate de Coquimbo Unido, la Universidad Católica no pudo aprovechar la gran oportunidad de quedar como nuevo líder del fútbol chileno tras igualar por un marcador de 1 a 1 ante Palestino, en el estadio Santa Laura-SEK.

El gol del empate para los dirigidos por Tiago Nunes fue obra del joven delantero Juan Francisco Rossel, quien al minuto 82 se despachó un verdadero golazo de chilena, el que hizo desatar la algarabía de los hinchas Cruzados que llegaron hasta el recinto deportivo de Independencia.

Con esto, el delantero que cumplió recién 19 años en marzo de este año, sumó su primer gol en el profesionalismo en tan sólo 5 partidos disputados (71 minutos).

Rossel fue apoyado por sus compañeros tras convertir su primer tanto con la UC | Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

JUAN FRANCISCO ROSSEL SALVÓ A LA UC CON SU CHILENA

Tras el compromiso ante el Tino Tino, el seleccionado chileno Sub 20 fue abordado por los diversos medios de comunicación y contó sus sensaciones tras su primer festejo en Primera División.

“Aún no lo proceso. Era mi sueño hacer un gol con esta camiseta y más uno de chilena, así que estoy feliz. Pienso en mi familia, más que todo. Las veces que la pasé mal y bueno, todo el camino que llevo recorriendo desde chico”, manifestó la joven figura de la UC.

“Ahora que hice el gol, está bien, fue un lindo momento, pero aún no le he ganado a nadie y tengo que seguir trabajando. Mis compañeros, que siempre me han apoyado y aconsejado, me felicitaron por el gol, me felicitaron todos. El profe me dijo que tenía que entrar tranquilo y creo que lo hice bien”, remató.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad Católica?

Por la fecha 19 del Campeonato Nacional, Universidad Católica deberá enfrentar a Everton de Viña del Mar. El duelo, se llevará a cabo este domingo 11 de agosto a las 15 horas, en el Estadio Sausalito.