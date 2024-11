Universidad Católica finalizó su participación en el Campeonato Nacional 2024, torneo donde los Cruzados terminaron en la quinta posición y se tuvieron con conformar con clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ahora, la dirigencia del elenco precordillerano pondrá manos a la obra y empezará ver la conformación del próximo año, pero hay una noticia que caló hondo entre los hinchas del cuadro estudiantil en las últimas horas.

¿Cuál fue? La salida del delantero Nicolás Castillo, que no será considerado por Tiago Nunes para la próxima temporada y tan sólo pudo convertir apenas dos goles en su paso por la escuadra de la Franja.

Castillo ya le dijo adiós al club de sus amores | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Nicolás Castillo habla sin filtro de una picante reunión en la UC

Fue a través de una conversación con le periodista Bruno Sampieri que el atacante de 31 años apuntó a una reunión que tuvo con Juan Tagle y Tati Buljubasich , presidente y gerente deportivo de Cruzados, respectivamente, luego de los gestos que hizo ante Universidad de Chile, como una de las detonantes de su no continuidad en la UC.

“Después del clásico, de todo lo que pasó y se generó, yo tuve una reunión con los dirigentes, porque me pude haber excedido y sí, porque fueron muchas emociones del momento. Fue lo que me escribieron en la semana, lo que me decían desde hace mucho tiempo. Fue todo eso”, explicó el ex América de México.

“Desde la reunión, la relación fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico. Yo no sé si Tiago Nunes se va a prestar para cortar a un jugador porque le diga la dirigencia. No creo, no lo siento. Pero después de esa reunión jugué mucho menos. Algo pasó. No tuve las mismas oportunidades”

Por último, el campeón de América con la Roja confesó que “no llegamos a un acuerdo, porque ellos pensaban de una manera distinta”.

El último paso de Nicolás Castillo en Universidad Católica

Nicolás Castillo cerró un nuevo ciclo en el cuadro de sus amores. En esta oportunidad, alcanzó a disputar 12 encuentros y marcar dos goles antes de partir. ¿Su futuro? Un total misterio.

Cabe destacar que Nicolás Castillo volvió en esta temporada a sumar minutos en una liga profesional. No jugaba desde enero de 2022 antes de sufrir una compleja trombosis.