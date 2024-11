Un recordado jugador de la UC le envió un duro mensaje a la directiva. No quiere ver al Pitbull Medel en San Carlos de Apoquindo.

Leyenda de Universidad Católica le hace el quite al fichaje de Gary Medel. "Es como si me contrataran a mí"

Universidad Católica va por el fichaje de Gary Medel . Ante sus pocas oportunidades en Boca Juniors, el histórico futbolista chileno estaría en la mira de la directiva precordillerana.

Sin embargo, ello no acomoda a una leyenda del club. ¿La razón? Para Miguel Ángel Neira, no hay motivos para contratar al Pitbull Medel. Y es que para él, sus 37 años pesarán en la cancha. Quiere nuevos rostros.

“Es broma me imagino. Lo vi un rato cuando entró el otro día por Boca. No… ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo si ya pasó? Es como que si me contrataran a mí de nuevo”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

“No, si no tiene ni él. Ya pues, si la Católica quiere ser grande y ganarle a Colo Colo o la U, tiene que contratar jugadores del momento, no jugadores del pasado. O sea, que no se vengan a retirar a Católica”, agregó.

Para el mundialista chileno, su postura no se tranza. Sabe que los años pasan la cuenta y Gary Medel lo ha sufrido. Tras la cordillera no logró irrumpir en la titularidad.

Es por ello que Neira lanzó: “Pero si ya todos sabemos que cuando llegan ya no son los mismos. Es otra cosa. Si los años no pasan en vano, en el fútbol, en todo deporte”.

Finalmente, un mensaje a la directiva de Universidad Católica: hay que traer otro tipo de talento. ¿Dónde? Se dio el lujo de indicarle a la cúpula del club dónde está el problema.

“Que contraten un número diez, bueno, que hay que invertir toda la plata en eso. Y que no hinchen mas los de la Católica, jugadores que no son de nivel internacional”, cerró.

Miguel Ángel Neira no quiere a Gary Medel en Universidad Católica.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente duelo de la UC será contra Coquimbo Unido. Se jugará el sábado 9 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura.