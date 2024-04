Manuel de Tezanos aplaude el gran rendimiento de este jugador en la Universidad Católica "No había tenido..."

Universidad Católica logró un tremendo triunfo en su visita a Deportes Copiapó en el norte de nuestro país, en la que gracias al solitario tanto de Gonzalo Tapia, el equipo de Tiago Nunes se quedó con tres puntos vitales para escalar en el torneo.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos analizó en Radio Agricultura el desempeño del conjunto ‘Cruzado’, en la que destacó de gran forma el importante triunfo que consiguió la UC en un terreno bastante complicado.

“Es un partido dificil, está bien que es el colista, pero es una cancha sintética complicada, con mucho calor, es una buena rehabilitación”, partió señalando de Tezanos.

Ya entrando en materia de análisis, el destacado comunicador alabó lo que fue el rendimiento de dos jugadores en especifico, del goleador de la jornada, Gonzalo Tapia y del defensor Daniel González, a quien lo glorificó por su gran nivel en el campo de juego.

La UC consiguió un gran triunfo en su visita a Copiapó | Foto: Photosport

“Algunas cosas se confirman, el buen nivel de Gonzalo Tapia, que no solo hizo el gol, si no que fue el jugador más peligroso en ataque, también está el buen partido de González, yo siento que Daniel González no había tenido actuaciones tan convincentes como la de hoy”, declaró el periodista.

Finalmente, de Tezanos valoriza lo que son estos importantes tres puntos, pero pone el foco de atención dentro de la Universidad Católica por la escasa efectividad en la delantera, algo que sin duda puede generar una importante preocupación.

“Son puntos importantes, trepa al sexto lugar y se mete en puestos de competencias internacionales. Sigue fallando en la estadística donde el año pasado tenía dominio, que era el gol, no tiene goleadores en la tabla de goleos y tiene solo 10 goles en 10 fechas, 1 gol por partido es muy poco para lo que nos tenía acostumbrado la UC”, concluyó.