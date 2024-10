Universidad Católica sufrió una dura derrota el pasado fin de semana dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Tiago Nunes cayeron por 2-1 ante la Universidad de Chile y perdieron terreno en su lucha por el cupo a Chile 3.

Tras esto, el periodista Manuel de Tezanos se refirió en el programa ‘Balong’ a lo que fue este compromiso y mostró su descontento por el poco peso que se le dio a la derrota de la UC, la que fue opacada por el récord goleador de Fernando Zampedri.

“Tanto énfasis en el récord después de perder un clásico me pareció curioso, por decirlo menos. Es importante el récord, pero más importante es ir a la Copa Libertadores, me llama mucho la atención de que esté tan preocupado el club de esto, que haya poca autocrítica con los refuerzos, que no es de este año solamente”, comenzó señalando de Tezanos.

Ante esto, el comunicador le pegó un duro palo a la dirigencia de la UC, en la que siente que desde hace mucho tiempo no ha podido acertar a sus refuerzos, en la que dentro de esta temporada, solo rescata a Fernando Zuqui, a quien le rinde honores.

Zampedri alcanzó el récord en la UC | Foto: Photosport

“En la Católica uno con los dedos de una mano desde Zampedri hasta ahora te alcanza para ver buenos refuerzos, Zuqui, que ha andado muy bien, si no fuera por Zuqui, esto sería un desastre. Después me cuesta”, remarcó.

Finalmente, de Tezanos dejó más que claro de que el récord de Fernando Zampedri es importante para la historia del club, pero que no puede ser todo el foco de preocupación, siendo que el equipo perdió ante su clásico rival y puede perder la chance de ir a la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Si, está bien, pero no puede ser el único foco de atención cuando te estás jugando la Copa Libertadores, no puede ser. El presidente seguía retuiteando”, concluyó.