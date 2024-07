Universidad Católica aún no ha oficializado la llegada de Francisco Arancibia, pero el jugador ya entrena en San Carlos de Apoquindo y será el tercer fichaje de la UC en este Mercado de Pases tras Valber Huerta y Fernando Zuqui.

La llegada del ex jugador de Universidad de Chile y ahora Cobreloa se tomó el debate en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde Manuel de Tezanos quedó absolutamente desconcertado y aseguró no entender la llegada de Arancibia.

Arancibia se sumó a los trabajos de la UC. | Foto: Photosport

El conductor del programa explicó largo y tendido: “Me cuesta mucho entender este fichaje, por el rendimiento de él este año. No ha sido bueno en Cobreloa en general”, dijo sobre la temporada que está teniendo Francisco Arancibia en el fútbol chileno este año.

Consultado por la necesidad del conjunto cruzado por fichar a un extremo izquierdo, De Tezanos no duda y asegura que “La UC necesita un extremo izquierdo, sí. Si es Arancibia… no ha tenido un buen año, me cuesta entender este fichaje”, recalcó.

En el cierre, Gonzalo Jara dijo en tono de broma que los argumentos expuestos no fueron suficientes para convencer a De Tezanos, quien respondió con una brutal ironía: “El 2017 la rompía… buen argumento”, remató.

Los números de Francisco Arancibia en Cobreloa

Francisco Arancibia se calzó la camiseta de Cobreloa en 16 oportunidades esta temporada considerando Campeonato Nacional 2024 y Copa Chile, donde totalizó 0 goles, 0 asistencias y una expulsión por doble amarilla.