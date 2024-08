El exfutbolista y actual comentarista es positivo con el futuro de la UC, pese a no saber de triunfos en los tres últimos partidos.

Marcelo Barticciotto le pone sus fichas a Universidad Católica pese a la derrota contra Audax: "No está lejos..."

El pasado fin de semana Universidad Católica sumó su tercer partido al hilo sin saber de victorias, en la derrota por 2-1 ante Audax Italiano, uno de los colistas del Campeonato Nacional 2024.

Con los últimos resultados, la UC se fue alejando de los punteros, que en este caso son Universidad de Chile con 40 puntos y su escolta es Colo Colo con 36 unidades. Aunque los albos tienen un partido pendiente.

Los dirigidos por Tiago Nunes se han quedado estancados en la tercera ubicación con 35 puntos, por lo que muchos dan por caída a La Franja de la lucha por el título.

Pero una voz autoirizada como Marcelo Barticciotto, exfutbolista que pasó por los Cruzados, piensa distinto y aún cree que el elenco precordillerano puede dar la pelea en el torneo.

La UC se encuentra a cinco puntos del líder del Campeonato Nacional. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Marcelo Barticciotto le pone fichas a la UC

Así lo comentó en conversación con BOLAVIP, donde apostó algunas de sus fichas al equipo de Las Condes.

“Católica está cerca todavía y si uno se pone a ver, hace tres partidos que no gana, y sin embargo no está tan lejos de lo punteros. Yo no creo que se baje de la pelea por el título”, indicó.

Eso sí, hizo el alcance que tanto la U como Colo Colo están corriendo con ventaja en este ítem.

“Sin duda que los que están mejores expectados son la U y Colo Colo. La U ganó el otro día un partido importante de visita y Colo Colo que de local se hace fuerte y es difícil que le saquen puntos”, completó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo partido de la UC será el domingo 25 de agosto, cuando enfrente a Huachipato desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. Esto en el marco de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024.