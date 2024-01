Siguen las repercusiones por la dura goleada por 4 a 0 que sufrió Universidad Católica en Perú a manos de Sporting Cristal, en el marco de la “Tarde Celeste”, la cual se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Lima.

No solamente el entrenador Nicolás Núñez se ha llevado fuertes críticas, pues algunos jugadores han sido duramente enjuiciados por algunos fanáticos del elenco de la Franja Cruzada, tal es el caso del mediocampista César Pinares.

Y es que desde su retorno al cuadro precordillerano, el ex seleccionado nacional no ha podido demostrar todo su talento, lo que ha desatado una ola de comentarios en redes sociales.

MARCO SOTOMAYOR LE DA CON TODO A CÉSAR PINARES

El periodista Marco Sotomayor aprovechó su tribuna en su canal de Youtube para analizar y criticar duramente lo que ha sido el rendimiento del formado en Colo Colo.

“Yo no entiendo lo que le pasa a César Pinares. A Pinares se le olvidó jugar al fútbol, se le olvidó. Hay muchos que me dicen que no era más que eso en Colo Colo. Fue más que eso, por eso fue llamado a la Roja”, comenzó diciendo el profesional de las comunicaciones.

El volante ha disputado 94 compromisos con la camiseta de la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El propio comunicador recordó que “en un momento tuvo una buena temporada, era un hombre que marcaba diferencias, que hacia pausas, que te metía pases con la zurda que tiene, metía balones en movimiento, marcaba goles de tiro libre, hizo muchas cosas interesantes”.

“¿Qué hizo? Irse al Medio Oriente a ganar lucas, cosa súper válida, y cuando volvió a Chile un desastre. Además, tiene una actitud de súper crack como Neymar, tú lo miras feo y te alega”, remató.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA?

Alianza Lima hizo oficial a la Universidad Católica como su gran rival para lo que será la Tarde Blanquiazul 2024, siendo este un buen partido de preparación para los ‘Cruzados’.