Mario Lepe destroza a Patricio Rubio por su polémico gesto ante la UC: "No se puede pedir mucho de una persona que tiene dos dedos de frente"

Universidad Católica derrotó por 2 a 1 a Ñublense de Chillán por el Campeonato Nacional y dejó atrás los cinco encuentro sin convertir goles, los que habían generado criticas hacia el entrenador Nicolás Núñez.

Pero un llamativo gesto de un dos con las manos de Patricio Rubio en el descuento de los Diablos Rojos no pasó inadvertido entre los hinchas Cruzados, que incluso lo empapelaron a garabatos en las distintas redes sociales.

Rubio y su polémico gesto en el Santa Laura | FOTO: Captura TNT Sports

Mario Lepe, histórico ex mediocampista de los Cruzados, atendió el llamado de Bolavip y se refirió con duros términos al gesto del ex Universidad de Chile.

“No se puede pedir mucho de una persona que tiene dos dedos de frente. Estamos hablando que también tenemos que ir mejorando intelectualmente porque este tipo de cosas hace que critiquen al futbolista y eso ha ido cambiando”, partió diciendo quien jugase toda su carrera en la UC.

“Siempre nos falta que a las personas que tiene poca educación o que no han aprendido porque Pato Rubio es una persona de edad y está entrenado a su última etapa futbolística y si no ha aprendido nada, para adelante se le espera un futuro no formado”, agregó.

“Yo digo que eso está mal, no puede ser y es falta de educación. Uno tiene que aprender de las cosas que ha hecho y de los errores de lo demás, falta mucha educación y tenemos que inculcarle eso a los más chicos”, sentenció.