Matías Dituro explota contra la Universidad Católica: acusa a la dirigencia de no dejarlo salir antes a Europa

Matías Dituro explota en las redes sociales contra la dirigencia de Universidad Católica entregando su verdad de qué ocurrío en los últimos años por parte de Cruzados, que le negó la chance de extender su carrera en Europa y que, finalmente, en esta temporada se dio a Turquía al Fatih Karagumruk.

Tras su partida por la puerta trasera de la UC, Dituro hizo un comunicado a través de su Instagram donde aclaró varios puntos de su adiós e hizo hincapié en que los cruzados se negaron en 2022 a dejarlo volver a Europa, donde él siempre quiso estar antes de retornar al fútbol chileno.

Matías Dituro reaccionó fuertemente a lo que pasó con él en la Universidad Católica

Dituro fue claro y narró que el club desestimó su partida al Girona, que llegó con todo los documentos necesarios para ejercer la cláusula de salida, pero que el no fue rotundo en Católica tras su retorno desde el Celta.

“Mi deseo era continuar mi carrera en Europa, pasaron los días y llega una propuesta de compra por parte del Girona, la cual reunía todas las condiciones de mi cláusula de salida, se la presentamos al club, y fue rechazada, sobre todo por los tiempos en la cual llego. Insistí para que aceptaran la propuesta que era mi deseo y que al club le entraría más de 1 millón de dólares por un jugador de 35 años. Aún así fue rechazada”, explicó con detalles Dituro.

Dituro igualmente es claro y deja en claro que “nunca ejercí ningún tipo de presión para irme del club gratis, lo puedo asegurar 100% y no tuve ninguna conversación con nadie del club sobre esta situación”.

El ex capitán de la UC también ratificó que el club le cerró las puertas para decir adiós. “Quería hacer una conferencia en conjunto, pero no fue posible, también quise jugar el último partido y poder despedirme de la gente en cancha, tampoco lo pude hacer, el club pensó que no tendría el foco en el partido”, remató.

La explosiva despedida de Dituro de la UC