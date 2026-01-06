Los distintos equipos del fútbol chileno se preparan con todo pensando en lo que es la temproada 2026 y para esto, se mueven dentro del mercado de pases para poder reforzar su plantel pensando en los desafíos del año.

Uno de estos equipos es Cobresal, el conjunto dirigido por Gustavo Huerta se prepara para lo que será su desafío nacional e internacional, en la que espera poder estar a la altura y para esto, ve nombres para poder fichar.

En las últimas horas, el conjunto del norte de nuestro país oficializó un nuevo refuerzo de cara a la temporada 2026, en la que se trata de un experimentado jugador con paso en la Universidad Católica.

Se trata del volante Juan Fuentes, quien fue oficializado hace unos instantes como nuevo refuerzo de Cobresal para este 2026, en la que proviene de Deportes La Serena.

Fuentes es nuevo refuerzo de Cobresal | Foto: Photosport

“Nuevo Minero a la Faena. Jerarquía y solidez para la legión minera, le damos la bienvenida al defensor chileno Juan Fuentes, quien se suma al campamento minero para la temporada 2026″, fue como recibieron al jugador nacional.

De esta forma, Cobresal suma un nuevo refuerzo para lo que será la temporada 2026, en la que Juan Fuentes se suma a los nombres de Antonio Castillo, Bryan Carvallo, Esteban Valencia y Agustín Nadruz.

En Síntesis