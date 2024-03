Universidad Católica nuevamente dejó sensaciones amargas en el Campeonato Nacional 2024, toda vez que el conjunto cruzado no pudiera salir del empate ante un discreto Audax Italiano que se dedicó la mayor parte del partido a defender.

La UC no pudo sacar provecho incluso a la ventaja numérica en el segundo tiempo, en donde se quedaron con un jugador más tras la doble expulsión en el conjunto itálico. Así todo, el equipo de Rodrigo Valenzuela no tuvo la claridad para imponerse y sumar de a 3.

Jorge ‘Mortero’ Aravena, histórico de la UC, es voz autorizada para hablar de los cruzados y lo hizo en diálogo con Bolavip Chile: “Desafortunadamente no logramos cerrar un triunfo, encima nos anulan un gol en los últimos, pero bien anulado, nada que decir”, dijo.

Monito Aravena celebró, pero le anularon el gol. | Foto: Photosport

Aravena lamenta el momento de la UC, pero prefiere ver el vaso medio lleno y elogia a Alexander Aravena: “Este niño me parece que es un excelente jugador de fútbol, pero bueno, no se dan las cosas. Cuando los equipos están en la espiral descendente que haces cosas buenas y no te sirven para nada”, aportó.

En el cierre, Aravena no le quita el peso a la situación y hace un llamado al plantel cruzado, diciendo que “Tendrán que tranquilizarse los jugadores y buscar un triunfo que les permita salir de este momento malo, porque realmente es muy malo”, remató.

Con el empate de ayer, Universidad Católica llegó a los 4 puntos y se ubica en la duodécima ubicación superando a Unión La Calera y Audax Italiano por diferencia de gol y a Cobresal y Deportes Copiapó, quienes hoy se estarían yendo a la B.

El próximo partido de Universidad Católica

La UC tendrá un duro desafío cuando se reanude el fútbol la próxima semana, ya que debe visitar nada más ni nada menos que al último campeón del Campeonato Nacional: Huachipato.