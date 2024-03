Rodrigo Barrera deja la buena onda de lado y carga sin asco contra sus detractores en la UC y Juan Tagle: "Me pareció de mal gusto"

Rodrigo ‘Chamuca’ Barrera está en la historia grande de Universidad Católica, donde actualmente es el goleador histórico de la institución, pese a que Fernando Zampedri asecha y mete miedo con superar su récord goleador.

Pese a ser el goleador histórico, el ex jugador de los cruzados no es muy querido en la UC tras haber jugado en Universidad de Chile y haberse declarado hincha de la U, rival histórico y clásico de la UC.

En el programa ‘Fútbol y Parrillas’, Chamuca simplemente explotó tras el constante ninguneo de hinchas y otros: “Nunca hablé mal de la UC y nunca dije nada malo, pero con el tema del goleador todo cambió. Se olvida muy pronto lo que uno hizo por la institución”, dijo.

Fernando Zampedri puede dejar el récord de Chamuca en el olvido. | Foto: Photosport

Barrera recuerda su época de jugador y su récord diciendo que “Nunca busqué ser el goleador del equipo, fue solamente porque me salían las cosas fáciles para hacer goles. Si lo hubiera buscado, hubiese pateado penales y todo, pero, al contrario, yo era el que tiraba los centros”, aportó.

En el cierre, no deja dardo al azar y golpea con dureza a Juan Tagle, presidente de Cruzados: “El otro día leí una entrevista de Tagle ¿Juan Tagle se llama? Y me pareció de mal gusto. Preocupado de pequeñeces de que Zampedri me pase y sea el goleador histórico de la UC porque es alguien del club”, remató.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Rodrigo Barrera está en la historia grande de Universidad Católica, más allá que sus hinchas no lo quieran por estar fuertemente identificado con Universidad de Chile.

El registro goleador de Chamuca Barrera en la UC

Con 118 tantos, Rodrigo Barrera es el goleador histórico de los cruzados y, de momento, el único que lo podría alcanzar en un corto plazo es Fernando Zampedri quien ostenta 103 conquistas con la UC.