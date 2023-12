Nicolás Castillo pide disculpas públicas y entrega su versión: “Respondí a provocaciones, pero eso no me quita responsabilidad”

Nicolás Castillo fue acusado de agredir al profesor de básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arévalo. Según relató el denunciante, el hecho ocurrió en San Carlos de Apoquindo, cuando se dirigía al recinto de deportes.

“Me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos en lo cual me cubrí y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera, por lo cual decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él”, fue parte de lo que expresó el profesional deportivo.

Por este hecho, Juan Tagle le tiró las orejas al delantero. “Lo de Nico es una evaluación que está en curso desde el punto de vista deportivo, su condición médica y su situación personal. El problema que tuvo hace unos días le hemos pedido que lo solucione”, expresó hace unos días el presidente de Cruzados en diálogo con ESPN.

El delantero formado en Universidad Católica finalmente pidió disculpas. “A través de este mensaje, quiero pedir públicamente disculpas por el incidente ocurrido el pasado 8 de diciembre en el estadio San Carlos de Apoquindo”, escribió a través de su cuenta de Instagram

En su mensaje de disculpas, Castillo entregó su versión, asegurando que fue provocado: “Sé que no estuvo bien lo que hice y lamento lo sucedido: respondí a provocaciones que pudieron evitarse, pero eso no me quita responsabilidad en el hecho”.

El delantero formado en La Franja asegura que intenta siempre plasmar los valores del club: “Universidad Católica es algo muy importante en mi vida. Es el club donde me formé y donde me enseñaron valores que intento poner siempre en práctica. Esos mismos valores son los que me hacen dar cuenta de mi error y disculparme”.

También mandó un mensaje a los hinchas: “Aprovecho también de pedir disculpas a todos los cruzados y las cruzadas por lo sucedido. No tengan dudas que siempre voy a querer lo mejor para nuestro amado club y que no volverá a pasar”.

Las disculpas de Nicolás Castillo a través de su Instagram.

El incierto futuro de Nicolás Castillo en la Universidad Católica

El delantero estuvo entrenando en San Carlos de Apoquindo con miras a recibir una eventual oportunidad de firmar un nuevo contrato con el primer equipo de la UC.

Sin embargo, esta situación complicó sus aspiraciones. De hecho el president de Cruzados, Juan Tagle, le pidió solucionar el problema.