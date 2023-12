El entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile, Isaac Arevalo, realizó una denuncia en redes sociales contra el futbolista Nicolás Castillo. De acuerdo al relato del profesional, en el sector de San Carlos de Apoquindo, el jugador bajó de su vehículo y lo agredió por el sólo lo hecho de portar una polera con el logo de la institución.

“El día viernes tuve un altercado con un futbolista: Nicolás Castillo, es jugador de Católica. Esta persona simplemente por el hecho de que yo portara una polera con el logo de Universidad de Chile decide agredirme”, expresa a través de Instagram.

El técnico deportivo y preparador físico contó que se encontró con el futbolista cuando iba a su trabajo en San Carlos de Apoquindo: “Comienza a gritarme y decirme que me sacará esa polera y que no sabía dónde estaba parado”.

Arevalo relata que explicó su función, pero el delantero no lo escuchó: “Le expreso que no soy futbolista y que soy entrenador de básquetbol y que me dirigía al recinto de deportes. Él comienza a gritarme que me la sacara o iba a llamar a alguien. En ese momento, le contesté que llamara a quien quisiera y que lo esperaba para ver a qué persona traía”.

Nicolás Castillo fue denunciado por agresión a entrenador de básquetbol de la Universidad de Chile.

Isaac Aravelo mencionó que el futbolista se bajó de su vehículo a agredirlo y le rompió su camiseta de Universidad de Chile: “Luego de esto me dice que se bajará a pegarme, en lo cual él da vuelta el sentido del vehículo y se baja agresivamente hacia mí. Me dice que peleemos y se abalanza con sus brazos en lo cual me cubrí y posterior me toma la camiseta del cuello y me la raja entera, por lo cual en decidí grabarlo y no responderle con ningún golpe o agresión hacia su vehículo, ya que no me rebajaría a él”.

Entrenador de básquetbol menciona que Nicolás Castillo no se disculpó

El entrenador de básquetbol asegura que no recibió disculpas: “Como nadie se hizo responsable de esta persona, ya que no tiene contrato con UC, solo estaba en recuperación o a prueba. Él tampoco se acercó a pedirme las disculpas correspondientes, ya que era lo mínimo que esperaba de un personaje público”.