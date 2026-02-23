Universidad Católica venció a Coquimbo Unido por 3-1 en el Claro Arena y cortó una racha de años sin poder ganarle a los Piratas. La UC sumó su segunda victoria en el Campeonato Nacional y subió hartos puestos en la tabla.

A través de Pauta De Juego, el portero campeón con Cobresal, Nicolás Peric, llenó de elogios a este jugador de los Cruzados por su rendimiento. El gran refuerzo en San Carlos, Justo Giani, sigue siendo reconocido por distintas figuras del fútbol chileno.

“Él (Giani) tiene una gran lectura de los movimientos de Zampedri, si Zampedri va hacia atrás, él lo aguanta hasta que le hace el movimiento y ahí vuelve a aparecer por las espaldas, es demasiado inteligente”, señaló el formado en Rangers.

El argentino acumula 4 goles en 6 partidos disputados con la camiseta cruzada entre la Liga de Primera y la Supercopa. Por otro lado se ha vuelto un pilar fundamental en la delantera junto a Fernando Zampedri para convertirse en el equipo más goleador del torneo con 9 anotaciones en 4 fechas.

“El seguimiento que le hizo la Católica a Giani está perfecto, y cuando lo vimos llegar lo dijimos. Él va a jugar con Palavecino, son conjugables ante un equipo que debe defender más que atacar. Es un gran hallazgo para Católica”, agregó Peric.

Justo Giani vive un gran momento en Universidad Católica

Además de su gran juego demostrado, el delantero se ha vuelto muy querido por la hinchada cruzada por su gran parecido físico con uno de los grandes ídolos del club, Milovan Mirosevic.

¿Qué viene para la UC?

Los dirigidos por Daniel Garnero deberán armar las maletas para viajar a Chillán y enfrentar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas.

En síntesis